Industriële productie bijna 5 procent lager in juni dan in 2023

Cijfers van het CBS maken duidelijk dat de productie in de industrie in juni van dit jaar 4,9 procent lager was vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het is daarmee de elfde maand op rij dat de productie daalde vergeleken met een jaar eerder. De daling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke afname in de bedrijfsklasse ‘Reparatie en installatie machines’. Slechts 4 van de 8 bedrijfsklassen vertoonde een groei waarbij de bedrijfsklasse ‘Metaalproducten’ met een groei van 2 procent het beste presteerde.

Korte-termijnontwikkeling productie wel positief

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen op de korte termijn dan is er sprake van een positieve ontwikkeling. De productie in de industrie in juni steeg met 0,8 procent vergeleken met mei.

Fabrikanten in de industrie waren in juli iets negatiever over de verwachte bedrijvigheid op de korte termijn. Ze waren negatiever over de voorraden gereed product, maar waren positiever over de toekomstverwachtingen. Wellicht is deze positievere blik het gevolg van de gestegen productie in Duitsland, daar steeg de productie in juni met 1,4 procent vergeleken met de maand ervoor.