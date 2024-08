Nieuwe cao voor metaalbewerkingsbedrijven na lange onderhandelingen

Na een lange periode van onderhandelen is er een nieuwe cao voor metaalbewerkingsbedrijven. Het akkoord is moeizaam tot stand gekomen, maar zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties zijn tevreden over het uiteindelijke resultaat. In het akkoord is afgesproken dat de lonen de komende tweeëntwintig maanden sterk sterk zullen stijgen (13 procent) om daarmee de inflatie van de afgelopen jaren te compenseren. Bovendien moet de loonstijging de metaalbranche nog aantrekkelijker maken voor nieuwe medewerkers en de uitstroom van vakmensen voorkomen.

Vervroegd uittreden moet daadwerkelijk mogelijk worden

In het nieuwe akkoord is ook speciale aandacht geschonken aan de RVU-regeling waarmee werknemers die ervoor in aanmerking komen, vervroegd kunnen uittreden. De wachtrij die er voor vervroegd uittreden is, zal worden weggewerkt. Wanneer de overheid de fiscale regeling voor vervroegd uitreden verlengt, zal de regeling met vijf jaar worden verlengd.

Werkgevers- en werknemersorganisaties gaan tijdens de looptijd van de cao een gezamenlijke visie en aanpak voor duurzame inzetbaarheid ontwikkelen waarmee het noodzakelijke arbeidspotentieel op niveau kan blijven. Belangrijk voor de oudere medewerkers in de metaalbewerkingsindustrie is de afspraak dat de seniorendagen blijven ingaan op 55 jaar. De werkgevers wilden deze aanvangsleeftijd verhogen naar 58 jaar.