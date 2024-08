Staalprijzen blijven speelbal van de economische ontwikkelingen in Azië

De staalmarkt blijft momenteel in een complexe situatie verkeren, met voortdurende neerwaartse druk op de prijzen, aldus het Staaljournaal. In sommige regio’s lijkt deze ontwikkeling echter te stabiliseren. In de Verenigde Staten hebben producenten prijsverhogingen aangekondigd, maar het is onzeker of afnemers deze zullen accepteren. In Azië daarentegen zijn de prijzen juist aan het dalen, mede door de grote stijging in staalexport vanuit China. Dit veroorzaakt onrust in landen zoals India en Vietnam, waar overheden onderzoeken naar mogelijke prijsdumping en oneerlijke concurrentie overwegen.

De problemen in China’s vastgoedsector, die verantwoordelijk is voor ongeveer 30% van het BBP, zijn een belangrijke oorzaak van de verhoogde staalexport. Grote vastgoedbedrijven zitten diep in de schulden, met een totaal van ruim 5.000 miljard dollar, en een groot deel van hen is inmiddels failliet gegaan. Dit heeft geleid tot een afname van de staalvraag in de bouwsector, die naar verwachting met 10% zal dalen. De staalindustrie zoekt daarom naar andere afzetmarkten, voornamelijk in Azië, wat weer tot spanningen leidt in die regio.

Ondertussen worden in Europa zorgen geuit over de toenemende staalimport vanuit China en andere Aziatische landen. De Europese Commissie heeft een onderzoek aangekondigd naar mogelijke dumpingpraktijken door Japan, India, Egypte en Vietnam. Indien dumping wordt vastgesteld, zullen er extra heffingen worden opgelegd, wat de import van goedkoop staal risicovoller maakt en Europese producenten in theorie zou kunnen helpen.

De Europese staalprijzen zijn dit jaar gedaald en hoewel ze zich enigszins lijken te stabiliseren, zijn ze nog niet kostendekkend voor de fabrieken. Grote bedrijven zoals Tata en Salzgitter Stahl hebben aanzienlijke verliezen geleden door dalende prijzen en hoge productiekosten. Eurofer, de associatie van Europese staalproducenten, heeft haar groeiverwachting voor 2024 verlaagd en waarschuwt voor een groot aandeel importmateriaal in de EU-markt.

Al met al blijft de marktsituatie onzeker, met mogelijke stabilisatie van de prijzen op korte termijn, maar de situatie kan snel veranderen. De komende weken zullen waarschijnlijk cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van de staalmarkt.