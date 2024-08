Omzet in de industrie daalde in tweede kwartaal van 2024 maar ondernemers zijn positiever over de toekomst

De omzet in de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal gedaald met 2,1 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het is daarmee het vijfde kwartaal op rij dat de omzet daalde. De daling is echter beduidend minder dan in de vorige vier kwartalen. De omzet daalde in de helft van de belangrijkste branches waarop de cijfers zijn gebaseerd. De papier en grafische branche was de best presterende branche met een stijging van 5,6 procent, de metaalbranche liet een daling van 2,9 procent zien en scoorde daarmee net iets onder het gemiddelde.

Ondanks negatieve ontwikkelingen zijn ondernemers positiever

Over de gehele linie genomen zijn de ontwikkelingen in het tweede kwartaal niet positief geweest voor de producenten in de industrie. Zo nam het aantal faillissementen toe, ervaren veel ondernemers nog problemen door een tekort aan personeel, productiemiddelen, ruimte en materialen en is de winstgevendheid verslechterd. Daar staat wel tegenover dat de prijzen in het afgelopen kwartaal licht zijn gestegen (0,2 procent) vergeleken met dezelfde periode in 2023. Hoewel de producenten aangaven dat hun winstgevendheid verslechterde in het tweede kwartaal nam deze wel sterk af van -7,6 procent naar -0,6 procent. De ondernemers geven aan positiever te zijn over de winstverwachtingen op korte termijn.