Concurrentiepositie Nederlandse industrie onder druk door zeer hoge netwerkkosten

De Nederlandse technologische industrie betaalt aanzienlijk meer voor elektriciteit dan bedrijven in omringende landen, wat het concurrentievermogen schaadt en toekomstige duurzame investeringen buiten Nederland kan drijven. Dit probleem, aangetoond in een rapport van Aurora en gepubliceerd door ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, wordt versterkt door de hoge netwerkkosten die in Nederland drie keer hoger zijn dan twee jaar geleden en 80% hoger dan in andere landen. Deze situatie dreigt tot 2045 te verergeren als het huidige beleid niet wordt aangepast.

Volgens FME-voorzitter Theo Henrar is de Europese industrie al verzwakt door hoge energiekosten waarbij Nederland koploper is. Zonder ingrijpen van de overheid dreigt verdere uitholling van de Nederlandse industrie, wat ook de energietransitie belemmert. Henk Leendertse van Nyrstar benadrukt dat de hoge netwerkkosten en onzekerheden over beleidsregelingen zoals de IKC-ETS regeling een ernstige impact hebben op de financiële gezondheid van bedrijven, wat de duurzame toekomst van duizenden banen en investeringen in Nederland bedreigt.