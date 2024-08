Producenten in de industrie zijn positiever gestemd over ontwikkelingen op korte termijn

De producenten in de Nederlandse industrie zijn in augustus positiever over de ontwikkelingen op korte termijn vergeleken met de maand ervoor. Volgens cijfers van het CBS steeg het vertrouwen van -2,7 naar -1,9. Het vertrouwen bleef daarmee nog wel onder het langjarige gemiddelde van -1,3. De producenten waren vooral minder negatief over hun orderportefeuille en de voorraad gereed product. Ten aanzien van de verwachte productiegroei in de komende drie maanden steeg het vertrouwen dat toch al positief was.

Vertrouwen in de basismetaal en metaalproducten sterk verbeterd

Over de volle breedte is het vertrouwen in de Nederlandse industrie nog negatief. Alleen in de branche hout- en bouwmaterialen en de elektrotechnische en machinebranche was er sprake van een positieve score, de overige branches scoorden negatief. Wel was er over de volle breedte sprake van een substantiƫle verbetering. Zo steeg het vertrouwen in de branche basismetaal en metaalproducten van -5,7 naar -2,8. Het is bemoedigend om de positieve ontwikkelingen in het producentenvertrouwen te zien in het licht van de sterk gedaald productie (-4,9%) in de industrie in juni.