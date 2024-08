Afzetprijzen in de industrie stijgen licht in juli

Het gemiddelde prijsniveau in de Nederlandse industrie is in juli licht gestegen. Vergeleken met dezelfde periode in 2023 stegen de prijzen met 0,9 procent. De gemiddelde prijsontwikkeling was hiermee iets groter dan de maand ervoor toen de prijzen met 0,7 procent stegen. De stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de stijging van de olieprijs in juli. De prijs van een vat North Sea Brent olie steeg met 7 procent vergeleken met de prijs in juli 2023 wat zijn invloed heeft op zwaarwegende bedrijfsklassen die voor een belangrijk deel het gemiddelde prijspeil in de industrie bepalen.

Prijsontwikkeling metaalproducten blijft achter

De prijsontwikkelingen in de diverse klassen in de industrie tonen een divers beeld. Grote winnaar is de bedrijfsklasse ‘machine’ die een groei laat zien van 3,8 procent. In de bedrijfsklasse ‘metaal’ is er echter sprake van een daling van de gemiddelde prijs van 2,4 procent. Wanneer er naar de prijsontwikkeling op korte termijn wordt gekeken dan zien we een daling van de gemiddelde afzetprijs van 0,3 procent vergeleken met de maand juni wat vooral veroorzaakt wordt door de prijsontwikkelingen in het buitenland.