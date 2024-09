Industrie produceert in juli ruim 4 procent minder dan jaar eerder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in juli ruim 4,4 procent lager is uitgevallen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is daarmee alweer de twaalfde maand op rij dat de productie daalde vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In ruim twee derde van de bedrijfsklassen daalde de productie, positieve uitschieter was onder andere de klasse metaalproducten. Deze steeg met een bescheiden 1,2 procent.

Ook productiedaling vergeleken met juni

Wanneer we kijken naar de kortetermijnontwikkeling van de productie dan zien we ook hier een daling. Vergeleken met juni daalde de productie met 1,1 procent. Ondanks deze negatieve cijfers zijn de producenten in de industrie positiever gestemd. Het vertrouwen onder de producenten was minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product. Ook als het gaat om de verwachte productie in de komende drie maanden zijn de producenten positiever. Dit positievere sentiment is ondanks de moeilijke situatie in de Duitse industrie waar het vertrouwen onder de producenten in augustus negatiever was dan in juli. De productie daalde ten opzichte van juni met 3,2 procent en vergeleken met een jaar eerder zelfs met 5,9 procent.