Metaalunie optimistisch over plannen kabinet maar zet vraagtekens bij concrete realisatie

Koninklijke Metaalunie toont zich overwegend positief over de aandachtspunten in de Miljoenennota en het regeerakkoord van het kabinet. Voorzitter Mark Helder prijst het kabinet voor de inzet op een beter ondernemersklimaat en het verminderen van de regeldruk voor het mkb. Daarnaast waardeert Metaalunie de plannen voor een stabiel fiscaal beleid en de inspanningen om werken aantrekkelijker te maken.

Een belangrijk aandachtspunt voor Metaalunie is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, wat cruciaal is om de instroom van werknemers in tekortsectoren te verbeteren. Hoewel Helder het positief vindt dat het kabinet hier aandacht aan besteedt, wijst hij erop dat de beperkte financiƫle ruimte een uitdaging vormt om deze plannen daadwerkelijk te realiseren. Ook benadrukt hij dat de focus niet alleen op intenties moet liggen, maar dat er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om deze plannen te verwezenlijken.

De verhoging van de arbeidsproductiviteit binnen het mkb is een ander belangrijk thema. Het kabinet wil dit bevorderen door arbeidsbesparende innovaties te stimuleren, iets waar Metaalunie al langer voor pleit. Helder steunt het idee van een arbeidsproductiviteitsagenda, maar waarschuwt dat het nog onduidelijk is welke concrete maatregelen het kabinet zal nemen en hoeveel middelen beschikbaar zijn.

Wat betreft om- en bijscholing ondersteunt Metaalunie het initiatief “Leven Lang Ontwikkelen” (LLO), dat werknemers stimuleert om zich continu te blijven ontwikkelen. Helder wijst op het belang van regionale samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om een sterk en toegankelijk opleidingsaanbod te waarborgen. Dit kan bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, vooral in de technische sectoren.

Daarnaast benadrukt Metaalunie de noodzaak om technische vaardigheden al in het basis- en voortgezet onderwijs te integreren. Innovatie in het opleiden van toekomstige werknemers moet volgens Helder prioriteit krijgen, gezien de snelle technologische ontwikkelingen.

Ten slotte juicht Metaalunie de “Gouden Poort”-aanpak toe, gericht op een vernieuwd arbeidsmarktsysteem voor technische beroepen, en wil ze zich aansluiten bij het strategische pact dat in 2025 gepland staat om het tekort aan vakmensen aan te pakken.