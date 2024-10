Inalum bouwt aluminiumfabriek van 2 miljard dollar in Mempawah

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) gaat een aluminiumfabriek van maar liefst $2 miljard bouwen in Mempawah, West-Kalimantan, met een productiecapaciteit van 600.000 ton per jaar. Dit project wordt geïntegreerd met de Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), die momenteel in aanbouw is door PT Borneo Alumina Indonesia, een samenwerking tussen Inalum en PT Aneka Tambang (Antam).

Volgens Hendi Prio Santoso, CEO van MIND ID (de Indonesische staatsmijnbouwholding), zal de fabriek gebruikmaken van aluminiumoxide geproduceerd door de SGAR-raffinaderij. De SGAR-raffinaderij wordt in twee fasen ontwikkeld en heeft een totale capaciteit van 2 miljoen ton aluminiumoxide, goed voor de productie van 1 miljoen ton aluminium.

Dit project heeft de potentie om een grote invloed te hebben op de aluminiumimport van Indonesië, die jaarlijks 1,2 miljoen ton bedraagt. Dankzij de nieuwe fabriek kan het land naar schatting tot $3,5 miljard per jaar besparen aan buitenlandse valuta door minder aluminium te hoeven importeren.

De Final Investment Decision (FID) voor de aluminiumfabriek wordt eind 2024 verwacht, en de voltooiing van het hele project staat gepland voor 2028. Dit zal niet alleen helpen de afhankelijkheid van import te verminderen, maar ook waarde toevoegen aan de binnenlandse economie.

Met dit ambitieuze project zet Indonesië een belangrijke stap richting zelfvoorziening in aluminiumproductie, wat de nationale industrie zal versterken en het land helpt in zijn streven naar economische groei en duurzaamheid.