Stijgende staalprijzen als gevolg van stimuleringsmaatregelen in China?

De Europese staalmarkt staat onder druk door een toename van goedkoop Chinees staal, wat de prijzen binnen de EU negatief beïnvloedt. Paradoxaal genoeg zou China zelf, door recente stimulerende maatregelen, wel eens de reddende factor kunnen zijn voor het prijsherstel in Europa. Het Aziatische land kondigde nieuwe economische maatregelen aan om zijn economie te stimuleren, waaronder renteverlagingen en verruiming van de kredietruimte. Dit leidde tot een stijging van de ijzerertsprijzen met ongeveer 20% naar $108 per ton. Ondanks een lichte terugval in de prijzen blijft er hoop op hogere prijzen vanwege aangekondigde extra stimuleringsmaatregelen.

De impact op de staalprijzen in Azië was merkbaar, met hogere prijzen voor zowel ijzererts als afgewerkte staalproducten. Hoewel Aziatische landen voorlopig afwachtend zijn, hopen ze op een toenemende vraag uit China, wat de wereldwijde staalprijzen verder zou kunnen opdrijven.

In Europa volgen staalproducenten de ontwikkelingen nauwlettend. Sommige Europese fabrikanten hebben al prijsverhogingen doorgevoerd, mede omdat de invoerprijzen van staal uit Azië recent zijn gestegen. Dit heeft geleid tot een kleiner prijsverschil tussen geïmporteerd staal en Europees staal, waardoor Europese staalproducenten aantrekkelijker worden voor afnemers.

De grote vraag is echter of deze opwaartse trend in de staalprijzen duurzaam is. De Europese economie kampt namelijk met problemen, vooral in de auto- en bouwsector, die samen een groot deel van de staalvraag uitmaken. De dalende vraag naar auto’s en het sluiten van fabrieken, zoals door Volkswagen en Audi, zal het staalverbruik verder onder druk zetten.

Bovendien kampt de staalindustrie wereldwijd met overcapaciteit, die naar verwachting zal toenemen van 551 miljoen ton in 2023 naar 630 miljoen ton in 2024. De Europese staalfederatie Eurofer heeft daarom aangedrongen op strengere importheffingen om de sector te beschermen. Of dit de beste oplossing is, blijft echter de vraag, aangezien dit mogelijk tegenreacties van handelspartners kan uitlokken.

Al met al blijft de toekomst van de Europese staalprijzen onzeker, met een mogelijke lichte prijsstijging, maar vooral gedreven door hogere wereldwijde prijzen en niet door een toenemende vraag.

Bron: Staaljournaal