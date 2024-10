Productie in de industrie daalt met 0,5 procent in augustus, metaalproducten zijn witte raaf

Cijfers van het CBS maken duidelijk dat de productie in de industrie in augustus 0,5 procent lager uitvalt vergeleken met dezelfde periode in 2023. Het is daarmee de veertiende maand op rij dat er sprake is van een daling. Wel is de daling de kleinste in de afgelopen zeven maanden. Er was sprake van een daling in bijna de helft van de bedrijfsklassen. Opvallende positieve uitschieter was de bedrijfsklasse ‘Metaalproducten’. Deze klasse liet een stijging van 4,1 procent zien vergeleken met augustus 2023.

Korte-termijnontwikkeling productie positief

Wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de productie op korte termijn dan zien we een sterke stijging van de index van 103,4 in juli naar 105,5 in augustus. Deze positieve ontwikkeling zien we ook terug in het vertrouwen in de Nederlandse industrie. Producenten waren in september positiever over de ontwikkelingen op korte termijn dan de maand ervoor. Vooral de verwachtingen ten aanzien van de verwachte bedrijvigheid was positiever.

De Duitse collega’s in de industrie zijn minder positief over de nabije toekomst. Ook de productie was negatief en daalde met 3 procent vergeleken met 2023. De korte-termijnontwikkeling was echter positief. De productie steeg met 3,4 procent vergeleken met juli van dit jaar.