FME roept kabinet op om te investeren in verduurzaming, waterstof en energiebesparing om klimaatdoelen te realiseren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert in de Klimaat en Energie Verkenning 2024 dat de klimaatdoelen steeds verder uit het zicht raken. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, ziet dat als een voorspelbare ontwikkeling en wijst op twee belangrijke oorzaken: de moeizame omschakeling naar elektrificatie en het gebrek aan betaalbare en beschikbare infrastructuur. Nederland kampt met hoge elektriciteitsprijzen en netcongestie, terwijl de aanleg van het waterstofnet nog jaren op zich laat wachten. Hierdoor wordt de overstap naar duurzame energie voor bedrijven financieel onaantrekkelijk. FME-voorzitter Theo Henrar benadrukt dat Nederland de complexiteit van de energietransitie heeft onderschat en roept het kabinet op om te investeren in verduurzaming, waterstof en energiebesparing.

Volgens FME moeten enkele knelpunten worden aangepakt om een gelijk speelveld voor bedrijven in Nederland te herstellen. De elektriciteits- en gasprijzen in Nederland behoren tot de hoogste van Europa, wat industriƫle productie onaantrekkelijk maakt en bedrijven dwingt hun activiteiten te verminderen. Dit heeft geleid tot een verminderde CO2-uitstoot, maar ook tot verlies van werkgelegenheid en productiecapaciteit. Andere Europese landen blijven hun industrie ondersteunen met compensaties, terwijl Nederland al verschillende steunmaatregelen heeft afgebouwd, wat volgens FME tot een nadelig concurrentieverschil leidt.

FME roept de overheid op om de bezuinigingen op waterstof terug te draaien en te investeren in energiebesparing. Energiebesparing kan namelijk een directe bijdrage leveren aan het verlagen van de energiebehoefte en daarmee de investeringen in nieuwe infrastructuur beperken. De organisatie wijst erop dat diverse projecten al aanzienlijke besparingen hebben opgeleverd in de industrie, maar dat verdere opschaling ontbreekt door een gebrek aan financiering. FME stelt voor om energiebesparing weer een topprioriteit te maken en pleit voor de snelle uitvoering van bestaande initiatieven, zoals de uitrol van LED-verlichting, die aanzienlijke energiewinsten kunnen opleveren.

Door te investeren in verduurzaming, het verbeteren van de infrastructuur en gerichte energiebesparingsprojecten kan Nederland een inhaalslag maken en de energietransitie weer op koers krijgen.