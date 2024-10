Prijzen aluminium stijgen snel als gevolg van verstoring in de aanvoerketen

De prijs van aluminiumoxide, een essentiële grondstof voor de productie van aluminium, stijgt snel en nadert een recordhoogte. Dit komt door verstoringen in de wereldwijde aanvoerketen, met name door exportproblemen in Guinee, een belangrijke leverancier van bauxiet. Bauxiet is het ruwe erts dat wordt geraffineerd tot aluminiumoxide, waarna het wordt omgezet in zuiver aluminium. De laatste prijsstijging werd veroorzaakt door de blokkade van bauxietexporten door Guinee, wat leidde tot paniek bij kopers die haastig aluminiumoxidevoorraden proberen veilig te stellen.

Vooral China, de grootste aluminiumproducent ter wereld, voelt de druk van de stijgende kosten. Het land is voor 70% van zijn bauxietimporten afhankelijk van Guinee. Hierdoor dreigen de smelterijen in China, die het metaal verwerken voor allerlei toepassingen, van drankblikjes tot vliegtuigonderdelen, in de problemen te komen. Terwijl de kosten van aluminiumoxide omhoog schieten, blijven de prijzen van het eindproduct achter, wat de marges voor smelters verder onder druk zet.

Als de situatie niet verbetert, kan het zijn dat sommige smelters hun productie moeten verminderen, wat zal leiden tot een verdere daling van de voorraden en hogere prijzen. De havenvoorraden van aluminiumoxide in China zijn inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds 2015, en de spotmarkten worden steeds krapper. Smelterijen en handelaren kijken nu naar andere markten waar ze normaal gesproken niet actief zijn.

De situatie in Guinee benadrukt hoe kwetsbaar de wereldwijde aluminiumindustrie is voor verstoringen, vooral omdat een handvol landen en bedrijven een disproportionele invloed hebben op de aanvoer. Sinds een staatsgreep in Guinee in 2021 heeft het land geprobeerd om meer voordeel te halen uit zijn bauxietreserves door bedrijven te verplichten om ook in lokale aluminafabrieken te investeren.

Analisten zijn hoopvol dat de verstoringen snel opgelost worden, maar waarschuwen voor verdere risico’s. De markt voor aluminiumoxide heeft momenteel te maken met een aanzienlijk tekort en het zal enige tijd duren om dit weer in balans te brengen.