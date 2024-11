Europese maatregelen moeten bijdragen aan het stimuleren van investeringen en innovaties en het versterken van tech-bedrijven

De technologische industrie speelt een cruciale rol in de welvaart van Nederland en Europa dankzij haar innovatieve capaciteiten en het creëren van banen. Echter, door geopolitieke spanningen en een ongunstig internationaal speelveld komt deze welvaart onder druk te staan. Daarom dringen Orgalim, de Europese koepelorganisatie voor de technologie-industrie, en FME, de Nederlandse werkgeversorganisatie in de technologie, er bij de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op aan om Europa aantrekkelijker te maken voor technologiebedrijven, investeringen en innovatie.

De FME waarschuwt dat Europa achterloopt op Azië en de Verenigde Staten en dat een sterke technologische sector essentieel is voor het behoud van het Europese verdienvermogen en de welvaart op de lange termijn. Tijdens de recente Orgalim Council-bijeenkomst in Helsinki benadrukten Europese brancheorganisaties de noodzaak om de nieuwe Europese Commissie, die binnenkort begint, te motiveren om concrete stappen te nemen.

Europa kampt met een lage productiviteitsgroei en een levensstandaard die onder druk staat. In 1995 lagen de productiviteitscijfers van de EU en de VS nog gelijk, maar tegenwoordig is de Europese productiviteit ongeveer 20% lager dan die in de VS. Orgalim en FME vinden dat de EU deze problemen moet aanpakken om Europa en Nederland aantrekkelijker te maken voor de technologische industrie en innovatie. Hun aanbevelingen zijn onder andere het verminderen van administratieve lasten, het stimuleren van onderzoek en innovatie, het versterken van de Europese interne markt, het creëren van duidelijke wetgeving rond digitalisering en AI, het verlagen van handelsbarrières, en het zorgen voor een stabiel en concurrerend energiesysteem.

Een belangrijke eerste stap zou het verlagen van de regeldruk zijn, aangezien de EU tussen 2019 en 2024 ruim 13.000 wetten heeft aangenomen die vaak complex en belemmerend werken voor de industrie, vergeleken met 3.500 federale wetten in de VS. In brieven aan de Tweede Kamer heeft FME gepleit voor het verlagen van CO₂-heffingen, verlichting van lasten voor het MKB en het stimuleren van innovatie-investeringen.

De brancheverenigingen staan klaar om samen te werken met beleidsmakers om duurzame welvaart te realiseren en roepen de EU-leiders op om de politieke moed te tonen om deze uitdagingen aan te pakken voordat het te laat is.

Bron: FME