China’s exportbeleid stuwt aluminiumprijzen fors omhoog

De aluminiumprijzen op de London Metal Exchange zijn deze week met 6,6% gestegen naar $2.672 per ton. Deze stijging volgde op China’s aankondiging dat het vanaf 1 december de exportbelastingteruggaven op aluminium- en koperproducten schrapt. Het besluit heeft wereldwijd de zorg aangewakkerd over mogelijke verstoringen in de toeleveringsketens.

China, de grootste aluminiumproducent ter wereld, voert deze beleidswijziging in om meer metalen binnen het land te houden. Dit kan de wereldwijde beschikbaarheid van aluminium beperken en daarmee de prijzen verder opdrijven. Alleen al in oktober steeg de Chinese export van onbewerkt aluminium met 31,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, wat de cruciale rol van China in de mondiale markt benadrukt. De onzekerheid over het aanbod heeft niet alleen aluminium geraakt; ook de koperprijs steeg naar $9.160 per ton, mede door afnemende voorraden in Shanghai en een zwakkere Amerikaanse dollar.

De stijgende prijzen zijn een uitdaging voor industrieën zoals de automobiel- en elektronicasector, die sterk afhankelijk zijn van basismetalen. Ook andere metalen, zoals nikkel en zink, vertonen prijsstijgingen, wat een bredere trend aangeeft.

China’s binnenlandse economische problemen, waaronder een zwakke vastgoedmarkt en vertraagde fabrieksproductie, lijken achter deze beleidswijziging te zitten. Analisten verwachten dat de Chinese overheid verdere maatregelen zal nemen om haar economie te stimuleren. Ondertussen blijft de wereld afhankelijk van de beleidsbeslissingen van het land, wat opnieuw de onderlinge verwevenheid van de mondiale economieën benadrukt.

Deze situatie laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven en investeerders in de metaalbranche om alert te blijven op veranderingen in China’s handelsbeleid.