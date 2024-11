Omzet in de industrie stijgt licht in het derde kwartaal

Voor het eerst in vijf maanden vertoont de omzet in de industrie een stijging. Hoewel de stijging bescheiden is met 0,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023, is er reden voor positiviteit. De omzet was namelijk in de afgelopen vijf kwartalen gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De stijging van de omzet was te danken aan de gestegen omzet in het buitenland (+1,3 procent). De binnenlandse omzet daalde met 0,4 procent.

Omzet metaalindustrie stijgt harder dan het gemiddelde

Van de 8 belangrijkste industrieën waren er vier die een positieve ontwikkeling lieten zien. De metaalindustrie was er daar één van met een stijging van 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023.

De stijging van de omzet was ondanks een daling van 0,5 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2023. De daling werd hier veroorzaakt door buitenlandse afzetprijzen (-1 procent). De binnenlandse afzetprijzen stegen licht met 0,3 procent.

Het aantal faillissementen in de industrie steeg in het derde kwartaal vergeleken met het derde kwartaal in 2023. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2024 was er echter sprake van een daling van het aantal faillissementen. Dat het een lastige periode voor de industrie is, blijkt ook uit het feit er voor het elfde kwartaal op rij sprake is van een situatie waarbij er meer ondernemers aangeven dat hun winstgevendheid is verslechterd dan ondernemers die een verbeterde winstgevendheid zien.