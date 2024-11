Kabinet investeert € 2 miljoen in innovatie voor mkb-maakindustrie

Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet om de arbeidsproductiviteit in het mkb te verhogen. Minister Beljaarts van Economische Zaken stelt € 2 miljoen beschikbaar voor het project ‘Shaping the Future of Work’, een samenwerking tussen onder meer TU Delft, RoboHouse, Metaalunie en TNO.

Volgens Metaalunievoorzitter Mark Helder is de investering een doorbraak: “Het kabinet erkent eindelijk de noodzaak om de kloof tussen academische kennis en de praktijk van het mkb te dichten. Deze investering is het resultaat van jarenlange lobby door Metaalunie en biedt enorme kansen voor de maakindustrie.”

Innovatie met de werknemer centraal

Het project richt zich op technologische vernieuwingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk van mkb-bedrijven. In een unieke samenwerking brengen vakmensen, ingenieurs en sociale wetenschappers hun kennis samen. Doel is om het werk niet alleen productiever, maar ook aantrekkelijker te maken voor werknemers. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte om technologie beter te laten inspelen op de dagelijkse praktijk.

“Het betrekken van mensen op de werkvloer is cruciaal,” benadrukt Helder. “Het zorgt ervoor dat innovaties direct aansluiten bij de behoeften van zowel bedrijven als werknemers.” De eerste projecten starten in 2024, met een focus op mkb-bedrijven die willen experimenteren met digitalisering, robotisering en automatisering.

Procesinnovatie: een urgent speerpunt

Hoewel Nederland bekend staat als een van de meest productieve landen ter wereld, groeit de productiviteit in het mkb langzamer dan in landen als Zweden en de Verenigde Staten. Metaalunie waarschuwt al jaren voor de risico’s van deze achterstand. Volgens Helder ligt de sleutel in procesinnovatie. “Digitalisering en robotisering zijn geen luxe, maar een noodzaak om het mkb concurrerend te houden.”

De subsidie moet een brug slaan tussen theorie en praktijk en de adoptie van technologische innovaties versnellen. Metaalunie ziet dit als een cruciale stap richting structurele verbetering van de productiviteit en benadrukt dat het innovatiebeleid verder aangescherpt moet worden om deze inspanningen te bestendigen.

Twee voor twaalf

Helder benadrukt dat snelheid geboden is: “Het is twee voor twaalf als we kijken naar de productiviteit in Nederland. Zonder een versnelling in digitalisering en robotisering dreigen we achterop te raken. Dit experiment moet aantonen hoe we productiviteit in het mkb blijvend kunnen verhogen.”

De resultaten van het project zullen richting geven aan het toekomstige innovatiebeleid van Nederland. Metaalunie hoopt dat de ervaringen uit dit experiment leiden tot een brede uitrol van succesvolle technologische oplossingen.

Met deze investering zet het ministerie een belangrijke stap om de Nederlandse maakindustrie toekomstbestendig te maken. Mkb’ers die willen deelnemen aan het project kunnen zich vanaf eind 2024 aanmelden.