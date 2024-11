Groeiend vertrouwen bij producenten in de industrie in november

Na een stevige dip in de maand oktober vertoont het vertrouwen bij de producenten in de industrie in november weer een goed herstel. In oktober werd nog een score van -3,2 behaald, in november was het vertrouwen weer bijna terug op het niveau van september met een score van -1,8. Daarmee ligt het vertrouwen nog wel beneden het langjarige gemiddelde van -1,3. De trend van de ontwikkeling in het vertrouwen is echter weer hersteld.

Vertrouwen bij producenten in de basismetaal en metaalproducten verbetert

Het vertrouwen in de ontwikkelingen op de korte termijn is in bijna de helft van de branches verbeterd. Het vertrouwen in de branche basismetaal en metaalproducten was weliswaar nog wel negatief maar verbeterde zich van -11,1 naar -8,4.

Voor alle branches geldt dat vooral de verwachting met betrekking tot de bedrijvigheid een sterke groei liet zien (van 6,7 naar 11,1). Minder negatief was men over de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderpositie was het slechts met een score die lager uitviel dan de score in oktober (-11,7 vs. -12,7).

Bron: CBS