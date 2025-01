Herstel en onzekerheid domineren de staalmarkt

De staalmarkt staat onder druk door geopolitieke en economische ontwikkelingen. De mogelijke terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten wekt bezorgdheid. Tijdens zijn eerdere ambtstermijn werden importtarieven ingevoerd om de Amerikaanse staalindustrie te beschermen. Deze strategie zou opnieuw kunnen leiden tot verstoringen in de wereldwijde handel en hogere binnenlandse staalprijzen in de VS. Europese staalproducenten zouden hierdoor exportmarkten kunnen verliezen en hun strategieën moeten aanpassen. Tegelijkertijd kan de onzekerheid rond Trumps beleid de wereldwijde vraag naar staal verminderen en prijsschommelingen veroorzaken.

In China blijft de staalindustrie groeien, ondanks uitdagingen. Het land produceerde in 2024 meer dan 1 miljard ton ruw staal, goed voor 56% van de wereldwijde productie. De export bereikte het hoogste niveau in negen jaar door zeer concurrende prijzen en strategische initiatieven, zoals het “Made in Steel”-beleid. Echter, een zwakke binnenlandse vraag en economische onzekerheid dwongen Chinese producenten recentelijk tot prijsverlagingen waardoor een deel van de markt zich herstelde. Met flexibele en opportunistische verkoopstrategieën blijft China een dominante speler.

Europa kampt met een fragiele markt, maar er zijn tekenen van herstel. In Duitsland is de staalproductie na een moeizame periode licht gestegen en bedrijven zoals Tata Steel Nederland rapporteren positieve resultaten. Tegelijkertijd proberen Europese staalfabrieken de prijzen te verhogen. Dit wordt echter bemoeilijkt door dalende een vraag en de bijna gelijke waarde van de euro en dollar. Eurofer, de Europese staalvereniging, pleit voor strengere handelsmaatregelen, zoals hogere safeguard-tarieven en quota-aanpassingen, om de lokale industrie te beschermen. Ook overweegt de Europese Commissie invoerheffingen op staal uit landen zoals Egypte, Japan en India. Deze maatregelen zouden de prijsdynamiek en handelsstromen in de regio kunnen verstoren.

De vooruitzichten voor de Europese staalmarkt blijven onzeker. Hoewel prijzen voor warmgewalste coils momenteel variëren tussen €590 en €630 per ton, wordt een stijging naar €650 per ton in het tweede kwartaal van 2025 verwacht. Deze prijsontwikkelingen worden beïnvloed door politieke factoren en de situatie in Azië. De balans tussen vraag en aanbod blijft fragiel, terwijl afnemers door lange levertijden op korte termijn toch zullen moeten inkopen.

De sector moet zich blijven aanpassen aan een dynamische en onzekere omgeving, waarbij geopolitiek, handelsbeperkingen en de opkomst van China als staal- en energiereus een cruciale rol spelen.

Bron: Staaljournaal januari 2025