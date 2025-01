Campagne ‘Metaaltechnologie maakt je wereld’: groeiende bekendheid en aantrekkelijkheid

De campagne ‘Metaaltechnologie maakt je wereld’ heeft sinds de lancering in april 2024 een significante impact gehad op de bekendheid en het imago van de metaaltechnologiesector in Nederland. Volgens onderzoek van DVJ Insights is de bekendheid met de sector met 17% gestegen, vooral onder jongeren (16-25 jaar). Het algemene positieve sentiment ten opzichte van de sector steeg met 12%, terwijl 69% van de Nederlanders het economische belang van de sector erkent. Ook de perceptie van duurzaamheid binnen de sector verbeterde met 25%.

Een aantrekkelijk werkveld voor de toekomst

De metaaltechnologiesector biedt innovatieve oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming en de energietransitie. De sector omvat mkb-bedrijven die hoogwaardige producten maken, zoals operatierobots, protheses en hightechonderdelen. Deze diversiteit en innovatie zorgen ervoor dat meer Nederlanders de sector als een aantrekkelijke werkplek zien. Sinds begin 2024 is de interesse om in de sector te werken met bijna 30% gestegen. Vooral jongeren tonen meer interesse: meer dan de helft overweegt nu een loopbaan in de sector, een stijging van 25%.

Volgens Mark Helder, voorzitter van Metaalunie, is de instroom van technisch talent cruciaal om de groeiende vraag naar vakmensen te beantwoorden. Het Aanvalsplan Techniek, een samenwerking tussen brancheorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven, speelt hierin een sleutelrol.

Succesvolle campagne, maar nog werk aan de winkel

De campagne, ontwikkeld door Metaalunie en Omnicom PR Group, bereikte driekwart van de Nederlandse bevolking via sociale media, print, radio en advertenties. Toch associëren veel Nederlanders de sector nog steeds vooral met basismateriaal en laswerkzaamheden. Om dit beeld te veranderen blijft verdere bewustwording noodzakelijk.

Metaalunie wil daarom blijven investeren in communicatie, gericht op jongeren, ouders en het onderwijs. Leden van de Metaalunie worden aangemoedigd om in hun regio de sector te promoten, om zo de impact van de campagne te vergroten en een breed publiek te inspireren.

Bron: metaalunie.nl