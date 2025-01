MKB-maakindustrie kampt met zwak herstel in vierde kwartaal

Het vierde kwartaal van 2024 bracht voor de MKB-maakindustrie slechts een minimaal herstel na een teleurstellend derde kwartaal. Uit de Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie blijkt dat de waardering van de huidige orderpositie en het bedrijfsresultaat licht positiever zijn dan een kwartaal eerder. Toch blijven de vooruitzichten somber. Zowel de binnenlandse als buitenlandse orderportefeuilles lieten een daling zien, en de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2025 zijn voorzichtig negatief.

Binnenlandse orderpositie blijft achter

Normaal gesproken volgt op de zomerdip in het derde kwartaal een krachtig herstel in het vierde kwartaal. Dit jaar bleef dat uit. Slechts één op de vijf bedrijven zag de orderportefeuille groeien, terwijl één op de vier bedrijven een daling rapporteerde. De waardering van de binnenlandse orderpositie is licht verbeterd: 29% van de ondernemers beoordeelt deze als positief, terwijl 21% negatief is. Toch blijven de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2025 teleurstellend. Meer ondernemers verwachten een verdere daling (24%) dan een stijging (18%).

Voorzichtige exportverwachtingen

Ook de exportportefeuille vertoonde in het vierde kwartaal weinig herstel. Slechts 10% van de exporterende bedrijven rapporteerde groei, terwijl 20% een afname zag. De waardering van de huidige exportportefeuille is iets minder negatief dan in het derde kwartaal, maar de vooruitzichten blijven gematigd. Net als bij de binnenlandse orders verwacht een groter aantal bedrijven een afname dan een toename in het eerste kwartaal van 2025.

Personeelsbestand blijft stabiel

Gemiddeld werken er 14,3 medewerkers per bedrijf in de MKB-maakindustrie, waarvan 12,5 FTE vast personeel. Het aantal bedrijven dat het vaste personeelsbestand uitbreidde, was in het vierde kwartaal iets groter dan het aantal dat een krimp rapporteerde. Voor flexibel personeel geldt het omgekeerde: hier nam bij iets meer bedrijven het aandeel af dan toe. Vacatures blijven een uitdaging; gemiddeld heeft de helft van de bedrijven meer dan 2,5 FTE aan openstaande posities.

Winstgevendheid verder onder druk

De winstgevendheid in de sector nam in het vierde kwartaal verder af. Waar in 2022 nog driekwart van de bedrijven winst maakte, is dat aandeel in het derde kwartaal van 2024 teruggelopen tot 64%. Eind 2024 rapporteerde 14% van de bedrijven verlies, een stijging ten opzichte van 9% een jaar eerder. De overige 22% draait quitte. Ondanks deze cijfers waardeert de helft van de ondernemers het bedrijfsresultaat nog steeds als positief. Voor het eerste kwartaal van 2025 verwacht 23% van de bedrijven echter een verslechtering van de resultaten.

Verkoopprijzen blijven grotendeels stabiel

De verkoopprijzen lieten in het vierde kwartaal weinig beweging zien. Bij 60% van de bedrijven bleven de prijzen onveranderd. Slechts 7% rapporteerde een daling, terwijl een derde van de bedrijven de prijzen verhoogde.

De sector lijkt, ondanks enkele lichtpuntjes, nog niet klaar voor een stevig herstel. Met voorzichtig negatieve verwachtingen voor 2025 blijft het afwachten hoe de markt zich ontwikkelt.

Bron: metaalunie.nl