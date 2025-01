Australië zet in op groene aluminiumproductie met miljardeninvestering

Australië, de zesde grootste producent van aluminium ter wereld, heeft een ambitieuze stap gezet richting een duurzamere toekomst. Premier Anthony Albanese onthulde vandaag een groen metalenplan ter waarde van 2 miljard Australische dollar (€1,3 miljard). Het plan richt zich op het belonen van aluminiumsmelters die overstappen van energie-intensieve kolencentrales naar hernieuwbare elektriciteit. Het productieproces verbruikt momenteel bijna 10% van de Australische elektriciteit. Dit proces is traditioneel sterk afhankelijk van kolengestookte energie, een belangrijke bron van CO2-uitstoot.

Met het nieuwe plan kunnen bedrijven die “groen” aluminium produceren gebruikmaken van productiekredieten. Dit biedt volgens Albanese een enorme economische kans. “De wereld vraagt steeds meer om schone en betrouwbare metalen zoals Australisch aluminium. Dit is een uitgelezen kans voor groei in een koolstofarme wereldeconomie.”

Bedrijven kunnen aanspraak maken op subsidies voor elke ton schoon aluminium die ze de komende tien jaar produceren. Dit sluit aan bij de verwachting dat bijna alle kolencentrales in Australië tegen 2035 gesloten zullen zijn. Sommige smelterijen hebben inmiddels de overstap naar hernieuwbare energie al ingezet.

Volgens het World Economic Forum is aluminium, na staal, de op een na grootste metaalindustrie ter wereld. De wereldwijde vraag naar aluminium zal naar verwachting met 40% stijgen tegen 2030, terwijl de sector momenteel verantwoordelijk is voor 2% van de broeikasgasuitstoot.

Mijnbouwgigant Rio Tinto, een van de grootste spelers in de Australische aluminiumindustrie, ziet het plan als een belangrijke stap. “Dit zal Australië helpen een leider te worden in groene metalen,” aldus Kellie Parker, een bestuurder van het bedrijf. Zij benadrukt dat deze stap noodzakelijk is om de industrie toekomstbestendig te maken in een wereld waar traditionele energiebronnen steeds minder concurrerend worden.

Australië, met zijn immense voorraden aan steenkool, gas, metalen en mineralen, heeft decennialang geprofiteerd van een stabiele economische groei. De focus op duurzame aluminiumproductie markeert een belangrijke verschuiving naar een koolstofarme toekomst voor de industrie.

