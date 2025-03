Producenten in de industrie minder negatief in februari

Het vertrouwen onder producenten in de Nederlandse industrie is in februari iets verbeterd ten opzichte van januari. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het producentenvertrouwen van -1,6 naar -1,2. Deze lichte stijging is vooral toe te schrijven aan een minder negatieve houding ten opzichte van de voorraden gereed product.

Hoewel het vertrouwen nog steeds negatief is, ligt het in februari net boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-1,3). Ter vergelijking: het hoogtepunt van het producentenvertrouwen werd bereikt in oktober 2021 (10,4), terwijl de dieptepuntregistratie in april 2020 lag (-31,5), ten tijde van de coronapandemie.

Gemengde signalen binnen de industrie

De verbeterde stemming onder fabrikanten is niet zonder nuance. Terwijl producenten minder negatief waren over de voorraden gereed product, verslechterde hun oordeel over de orderportefeuille en waren ze minder positief over de verwachte productie in de komende drie maanden. Toch blijft er een positieve noot: meer producenten verwachten een toename in productie dan een afname.

Niet alle deelindicatoren lieten echter verbetering zien. Producenten beoordeelden hun orderpositie over het algemeen als kleiner dan gewenst voor deze tijd van het jaar. Ook werd de voorraad eindproducten door meer bedrijven als groot ervaren.

Vooruitgang in verschillende branches

Op brancheniveau waren er duidelijke verschillen. De fabrikanten in de aardolie- en chemische industrie bleken het meest optimistisch, terwijl het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie de sterkste groei liet zien. Het vertrouwen in de branche basismetaal en metaalproducten verbeterde van -5,6 in januari naar -4,4 in februari.

Krimp in industriƫle productie

Ondanks het licht verbeterde producentenvertrouwen kampte de industrie in december met een aanzienlijke productiedaling. De kalendergecorrigeerde productie lag 4,4 procent lager dan in december 2023. Na correctie voor seizoensinvloeden was er een maand-op-maand daling van 1,0 procent ten opzichte van november.