Metaalunie: ‘Nieuwe wetgeving bedreigt toekomst van middelgrote maakbedrijven’

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt. Dit voorstel vloeit voort uit het regeerprogramma, waarin is afgesproken dat deze compensatie alleen nog beschikbaar blijft voor kleine werkgevers. Volgens het wetsvoorstel worden kleine werkgevers gedefinieerd als bedrijven met een loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Middelgrote en grote werkgevers zouden geen aanspraak meer kunnen maken op deze regeling.

Zorgen binnen de Metaalbranche

Koninklijke Metaalunie heeft in de lopende internetconsultatie haar zorgen geuit over de impact van de voorgestelde wijziging op mkb-bedrijven in de technische industrie. “De regeling zoals deze nu wordt voorgesteld, betekent dat middelgrote en grote mkb-bedrijven geconfronteerd worden met onevenredige kosten,” zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie. Dit komt bovenop de al bestaande financiële en administratieve lasten waar ondernemers mee te maken hebben.

Onevenwichtige situatie

Volgens Metaalunie helpt de huidige regeling bedrijven om op een verantwoorde manier om te gaan met langdurig zieke medewerkers. “Het beperken van de compensatie tot alleen kleine werkgevers creëert een scheve situatie en plaatst middelgrote bedrijven in een kwetsbare positie,” aldus Kleiboer. “Veel mkb-ondernemers zijn niet groot genoeg om deze kosten eenvoudig op te vangen, maar vallen straks wel buiten de compensatieregeling.”

Metaalunie pleit daarom voor een bredere aanpak die ook rekening houdt met de positie van middelgrote mkb-bedrijven. Kleiboer stelt voor om de compensatie niet volledig af te schaffen voor deze groep, maar bijvoorbeeld een gedeeltelijke vergoeding te handhaven. “We roepen de regering met klem op om het belang van het mkb te erkennen en met een evenwichtiger voorstel te komen.”

Metaalunie blijft namens haar leden in gesprek met het ministerie en zal aandringen op een eerlijke en haalbare regeling.

Bron: metaalunie.nl