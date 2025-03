Wereldwijde staalmarkt in beweging: importheffingen en productiebeperkingen

De wereldwijde staalindustrie staat onder druk door een combinatie van handelsbeperkingen, productieverlagingen en veranderende regelgeving. Met name China, de grootste staalproducent ter wereld, ziet zich geconfronteerd met een toenemende weerstand tegen de export van goedkoop staal. Meerdere landen ondernemen actie om hun binnenlandse markt te beschermen tegen dumpingpraktijken.

Strengere Handelsmaatregelen tegen Chinees Staal

Landen zoals Mexico en Zuid-Korea hebben recentelijk antidumpingonderzoeken ingesteld naar Chinese staalimporten. In Mexico richt het onderzoek zich op de invoer van plaatstaal uit China en Vietnam, terwijl Zuid-Korea kijkt naar de import van koolstofstaal en gelegeerde coils uit China en Japan. Deze ontwikkelingen volgen op een groeiende bezorgdheid in Latijns-Amerika, waar China in 2024 naar verwachting ruim 110 miljoen ton gewalst staal zal exporteren.

China heeft aangekondigd de binnenlandse staalproductie te willen reduceren om de wereldwijde overcapaciteit te verminderen. Een reductie van 50 tot 80 miljoen ton ruwstaalproductie wordt verwacht, wat neerkomt op 5-8% van de totale Chinese productie. Desondanks blijft de vraag of deze reducties daadwerkelijk doorgevoerd worden, gezien de aanhoudende vastgoedcrisis en handelsbeperkingen.

VS en EU Verhogen Handelsdruk

In de Verenigde Staten is de wet ‘Leveling the Playing Field 2.0’ opnieuw geïntroduceerd. Deze wet verscherpt de aanpak van oneerlijke concurrentie door onder andere dumping en handelsontduiking harder aan te pakken. Bovendien blijft de importheffing van 25% op staal van kracht, met een oproep vanuit de staalindustrie om geen uitzonderingen toe te staan.

De EU maakt zich zorgen over een mogelijke toename van Aziatische staalimporten als gevolg van de Amerikaanse maatregelen. Daarom heeft de Europese Commissie nieuwe beschermende maatregelen ingevoerd, waaronder importheffingen op Amerikaanse producten en mogelijke verlengingen van bestaande handelsbeschermingen tot na 2026.

Invloed op de Europese Markt

De onzekerheid over handelsmaatregelen en importquota heeft geleid tot prijsschommelingen en terughoudendheid bij staalinkopers. Grote Europese producenten zoals ArcelorMittal en Salzgitter kampen daarnaast met productiestops, wat de beschikbaarheid van materiaal verder onder druk zet.

Ondertussen probeert de Europese staalindustrie de basisprijs van staal op te krikken naar € 700 per ton, ondanks een nog steeds matige vraag. De komende maanden zullen bepalend zijn voor de stabiliteit van de Europese staalmarkt, waarbij handelsmaatregelen en geopolitieke ontwikkelingen een cruciale rol zullen spelen.

