China verscherpt regels voor uitbreiding aluminiumproductie om overcapaciteit aan te pakken

China, ’s werelds grootste producent van aluminium, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de uitbreiding van aluminafabrieken te beperken. Deze stap is bedoeld om de overcapaciteit te verminderen die heeft geleid tot een daling van de prijzen op de metalenmarkt.

Strengere regelgeving voor nieuwe projecten

Volgens het aluminiumindustrieontwikkelingsplan voor 2025-2027, uitgegeven door het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, mogen bedrijven geen nieuwe aluminiumfabrieken bouwen in zwaar vervuilde gebieden. Bovendien moeten ondernemingen die nieuwe projecten opzetten, in principe beschikken over voldoende bauxietvoorraden om de geplande productie te ondersteunen. Deze richtlijn weerspiegelt vergelijkbare eisen die eerder aan Chinese koperfabrieken zijn gesteld.

Aanpak van overcapaciteit en marktimpact

China heeft al jaren geprobeerd de ongecontroleerde uitbreiding van aluminiumcapaciteit tegen te gaan. Desondanks heeft een groeiend overschot geleid tot een toename van de export in de afgelopen maanden. Aluminum Corp. of China Ltd., de grootste staatsaluminiumproducent van het land, meldde onlangs dat de binnenlandse aluminiummarkt dit jaar naar verwachting een overschot zal vertonen, met ongeveer 10,3 miljoen ton nieuwe capaciteit in de planning, terwijl de vraag slechts beperkt groeit.

Toekomstige doelen en duurzame ontwikkeling

Naast het beperken van de uitbreiding van aluminiumfabrieken, streeft China ernaar om tegen 2027 de binnenlandse bauxietbronnen met 3% tot 5% te verhogen en de productie van gerecycled aluminium te verhogen tot meer dan 15 miljoen ton. Deze maatregelen zijn onderdeel van een bredere strategie om de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen te verminderen en de duurzaamheid binnen de aluminiumindustrie te bevorderen.