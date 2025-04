Industrie groeit voorzichtig: gemengde signalen voor de metaalbranche

De Nederlandse industrie laat voor de tweede maand op rij een bescheiden groei zien. In februari 2025 steeg de industriële productie met 1% ten opzichte van dezelfde maand in 2024, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een positief teken na een periode van anderhalf jaar met dalende productiecijfers. Toch laten de verschillende sectoren binnen de industrie een wisselend beeld zien.

Sterke groei in reparatie en installatie van machines

Voor bedrijven actief in de ‘reparatie en installatie van machines’ was februari een goede maand. De productie in deze sector nam met 13,2% toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit kan het gevolg zijn van een stijgende vraag naar onderhoud en installatiewerkzaamheden, mogelijk als gevolg van een aantrekkende economie en investeringen in nieuwe machines.

Metaalproductenindustrie kent lichte krimp

Aan de andere kant laat de metaalproductenindustrie een lichte daling zien van 0,3%. Hoewel dit op het eerste gezicht een bescheiden afname is, laat het zien dat de sector nog niet volledig profiteert van het industriële herstel. Metaalbedrijven blijven te maken hebben met uitdagingen zoals schommelende grondstofprijzen, een instabiele internationale markt en technologische veranderingen die aanpassingen vragen.

Vooruitzichten voor de metaalindustrie

Hoewel de lichte daling in de metaalproductenindustrie geen alarmerend signaal is, blijft het belangrijk om trends nauwlettend te volgen. De sterke groei in reparatie en installatie van machines kan op termijn gunstig uitpakken voor de bredere metaalindustrie. Het onderhoud en de vervanging van machines kunnen de vraag naar metaalproducten laten groeien.