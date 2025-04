Amerikaanse handelsmaatregelen zetten metaal-MKB onder druk

De recente oproep van Europese brancheorganisaties, waaronder de Koninklijke Metaalunie, Aluminium Europe en EUROFER, om in actie te komen tegen nieuwe Amerikaanse handelsmaatregelen, onderstreept de groeiende zorgen binnen de Europese metaalindustrie. Hoewel de Verenigde Staten de importheffingen op staal en aluminium uit de EU tot 2026 hebben opgeschort, blijven er significante belemmeringen bestaan die vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de metaalindustrie treffen.

Een belangrijk punt van zorg is de uitsluiting van Europese bedrijven van gunstige voorwaarden onder de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). Deze wetgeving biedt aanzienlijke subsidies en belastingvoordelen aan binnenlandse producenten van onder andere staal en aluminium, waardoor Amerikaanse bedrijven een concurrentievoordeel verkrijgen op de eigen markt. Europese producenten, waaronder veel MKB-bedrijven, kunnen hierdoor moeilijker concurreren, wat hun exportpositie naar de VS ondermijnt.

Voor Nederlandse MKB-bedrijven die actief zijn in de metaalindustrie en leveren aan sectoren zoals de automotive, machinebouw of bouw, zijn deze ontwikkelingen zorgwekkend. De verhoogde concurrentiedruk en beperkte toegang tot de Amerikaanse markt kunnen leiden tot omzetverlies en belemmeren investeringen in innovatie en duurzaamheid.

Het is daarom van cruciaal belang dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid proactief optreden. Dit omvat het intensiveren van diplomatieke inspanningen om eerlijke handelsvoorwaarden te waarborgen en het bieden van ondersteuning aan getroffen bedrijven, bijvoorbeeld door het faciliteren van marktdiversificatie en het stimuleren van binnenlandse samenwerkingsverbanden.

Het Nederlandse metaal-MKB vormt een essentiële schakel in de maakindustrie en draagt bij aan economische groei en innovatie. Om deze sector toekomstbestendig te houden, is het noodzakelijk om gelijke concurrentievoorwaarden op internationale markten te waarborgen en het MKB te ondersteunen bij het navigeren door complexe handelsdynamieken.

Bron: www.metaalunie.nl