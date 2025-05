Afzetprijzen metaalproducten stijgen met 2,3 procent in maart

De afzetprijzen in de Nederlandse industrie waren in maart 2025 gemiddeld 0,4 procent hoger dan in maart 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst sinds oktober 2023 dat er op jaarbasis weer sprake is van een stijging.

Binnen de industrie liepen de ontwikkelingen per sector uiteen. In de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen in de chemische industrie stegen met 1,1 procent. In de metaalproductenindustrie was sprake van een stijging van 2,3 procent. De afzetprijzen in de basismetaalindustrie namen met 0,1 procent toe. Andere sectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie en de machine-industrie, lieten daarentegen een lichte daling zien.

De stijging van de afzetprijzen komt na een periode van maanden waarin de prijzen daalden. In februari lagen de prijzen nog 1,2 procent lager dan een jaar eerder. Ook in januari en december was sprake van prijsdalingen.

De producentenprijzen in de eurozone stegen in februari met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS zijn de afzetprijzen in de industrie sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale markten, onder meer door de invloed van grondstofprijzen en energie.

