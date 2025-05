Binnenlandse opleving zet door, export blijft achter in MKB-maakindustrie

De MKB-maakindustrie is het nieuwe jaar gestart met een merkbaar herstel op de binnenlandse markt. Dat blijkt uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over het eerste kwartaal van 2025. De binnenlandse orderportefeuille is sterk aangetrokken: één op de drie bedrijven rapporteert een verbetering ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024. Ook het aantal winstgevende bedrijven is toegenomen en ondernemers kijken overwegend positiever naar de resultaten voor het komende kwartaal.

Opvallend is dat deze trend zich niet doorzet in de export. Hoewel de beoordeling van de exportportefeuille minder negatief is dan in voorgaande kwartalen, blijft het beeld wisselvallig. Een derde van de exporteurs zag de buitenlandse afzet dalen, terwijl 22% juist een toename meldde. De verwachtingen voor de komende maanden zijn iets positiever, maar voorzichtig van toon.

Wat betreft personeelsontwikkeling is het aantal vaste krachten gestegen. 18% van de bedrijven nam extra medewerkers aan, terwijl 9% inkrimpte. Bij flexibel personeel, zoals zzp’ers en uitzendkrachten, was er juist een lichte afname. De krapte op de arbeidsmarkt blijft zichtbaar: gemiddeld heeft bijna de helft van de bedrijven openstaande vacatures, goed voor 4,9% van de totale bezetting.

Financieel laten de cijfers een verbetering zien ten opzichte van de tweede helft van 2024. 72% van de bedrijven draaide winst in het eerste kwartaal. Bijna een derde rapporteerde een stijging van het bedrijfsresultaat. Voor het tweede kwartaal verwacht 30% van de ondernemers een verdere verbetering.

Tot slot blijkt uit de cijfers dat bedrijven in dit kwartaal vaker hun verkoopprijzen hebben aangepast: bij 41% stegen de prijzen, vooral als gevolg van marktontwikkelingen en kostenverhogingen.

De volledige Economische Barometer is te raadplegen via metaalunie.nl.