CO₂-heffing van tafel: eerlijker speelveld voor metaalbedrijven

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de nationale CO₂-heffing voor bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Een langgekoesterde wens van de industrie – en zeker van het mkb in de metaal – wordt daarmee werkelijkheid.

De CO₂-heffing, ingevoerd in 2021, kwam boven op het Europese ETS en werd door veel ondernemers als dubbelop en oneerlijk ervaren. Bedrijven in buurlanden hoefden immers niet met een extra nationale belasting te rekenen. Vooral kleinere maakbedrijven konden de extra kosten moeilijk doorberekenen of compenseren.

Brancheorganisaties Metaalunie en FME zijn positief. “Dit zorgt voor een gelijker speelveld in Europa,” klinkt het. Zeker nu het ETS zelf wordt aangescherpt – met minder gratis rechten en strengere eisen – ziet de politiek geen reden om ook nationaal nog eens extra te belasten.

Belangrijk: het klimaatbeleid blijft onverminderd doorgaan. De afschaffing van de CO₂-heffing betekent niet dat er minder druk komt op verduurzaming. Europa voert stevig beleid, onder meer via CBAM, de koolstofheffing op import.

Voor veel mkb’ers in de metaal is dit besluit vooral een opluchting. Minder administratieve lasten, minder onzekerheid, en meer ruimte om te investeren in efficiëntere processen of schone technologie – op een manier die past bij hun schaal. Wat dat betreft is dit geen afbouw van klimaatambitie, maar wel een stap richting uitvoerbaarheid.