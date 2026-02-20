Omzet industrie stijgt licht in vierde kwartaal 2025

De Nederlandse industriële sector liet in het vierde kwartaal van 2025 een bescheiden omzetgroei zien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de omzet van de industrie 0,4 % hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Binnenlandse groei tegen buitenlandse daling

De stijging werd vooral gerealiseerd op de binnenlandse markt. De omzet in Nederland was 1,1 % hoger, deels dankzij iets hogere afzetprijzen (+ 0,4 %). Daartegenover stond een lichte daling van de buitenlandse omzet met 0,1 %, terwijl de exportafzetprijzen gemiddeld 1,5 % lager waren dan een jaar eerder.

Beeld over 2025

Over heel 2025 genomen was de omzet van de industrie 0,8 % hoger dan in 2024. De omzetveranderingen in de afgelopen anderhalf jaar zijn volgens CBS betrekkelijk beperkt gebleven ten opzichte van voorgaande jaren, wat wijst op een periode van relatief bescheiden groei in plaats van sterke schommelingen.

Metaalsector vertoont kleine stijging

Binnen de industrie waren er duidelijke verschillen tussen subsectoren:

Elektrotechnische en machine-industrie boekte de grootste omzetstijging in het vierde kwartaal met circa 3,8 %.

Voedings- en genotmiddelenindustrie kende eveneens omzetgroei.

De metaalindustrie zag een lichte omzettoename van ongeveer 0,7 %.

Raffinaderijen en chemische industrie boekten daarentegen omzetverlies, grotendeels door lager afzetprijsniveau.

Industriële dynamiek en vooruitzichten

Naast de cijfers over omzet vermeldt CBS dat faillissementen in de industrie in het vierde kwartaal afnamen ten opzichte van een jaar eerder en dat ordeontvangst en omzetverwachtingen voor het begin van 2026 positief evolueren.

Dit beeld past in een breder kader van voorzichtige stabilisatie binnen de industrie, waar omzetgroei langzaam terugkeert na een periode van zwakkere prestaties, maar waarin uitdagingen zoals prijsdruk op exportmarkten en zachte groei blijven spelen.