Afzetprijzen industrie dalen bijna 2 procent in januari

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in januari bijna 2 procent lager dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling past in het beeld van afnemende prijsdruk binnen de industrie, na de sterke prijsstijgingen in eerdere jaren.

De ontwikkeling hangt nauw samen met lagere energieprijzen ten opzichte van begin vorig jaar. Vooral in energie-intensieve branches werkt dit door in de producentenprijzen. Wanneer energieprijzen stijgen of dalen, vertaalt zich dat doorgaans relatief snel in de afzetprijzen van industriële producten. In januari was dat effect neerwaarts.

Ten opzichte van december was eveneens sprake van een lichte daling van de afzetprijzen. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden bevestigt dit het beeld van afkoelende prijsontwikkeling. Dat betekent echter niet automatisch dat de margedruk voor bedrijven afneemt. Veel ondernemingen hebben nog altijd te maken met hogere loonkosten, financieringslasten en investeringen in verduurzaming en digitalisering.

Voor het mkb-metaal is de prijsontwikkeling relevant in meerdere opzichten. Lagere producentenprijzen kunnen de concurrentiepositie op exportmarkten verbeteren, maar zetten tegelijkertijd druk op omzet en brutomarges wanneer kostenstructuren niet in hetzelfde tempo meebewegen. In ketens waar contractprijzen voor langere tijd vastliggen, kan dit leiden tot spanningen tussen leveranciers en afnemers.

De cijfers onderstrepen dat de industrie zich in een fase bevindt waarin prijsstabiliteit nog niet vanzelfsprekend is. Na een periode van uitzonderlijke prijsvolatiliteit lijkt de beweging nu neerwaarts, maar de internationale context – waaronder energieprijzen en mondiale vraag – blijft bepalend.

Voor ondernemers in de metaalsector betekent dit dat scherp inzicht in kostprijsopbouw, indexeringsafspraken en contractvoorwaarden essentieel blijft. De daling van de afzetprijzen is daarmee niet alleen een macro-economisch gegeven, maar een factor die direct doorwerkt in de bedrijfsvoering.