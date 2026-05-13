Golfconflict geeft Chinese aluminiumexport stevige impuls

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten beginnen steeds duidelijker door te werken in de mondiale aluminiummarkt. China profiteert daarvan zichtbaar. In april steeg de Chinese export van aluminium en aluminiumproducten met ongeveer 15 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee kwam het exportvolume uit op circa 598.000 ton, het hoogste niveau sinds eind 2024.

De groei hangt nauw samen met de onrust rond de Golfregio. Landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Oman spelen een belangrijke rol in de wereldwijde aluminiumproductie en bevoorrading. Door de oplopende spanningen rond belangrijke zeeroutes en logistieke knooppunten ontstaat onzekerheid over leveringen uit die regio. Internationale afnemers zoeken daarom alternatieven en komen steeds vaker uit bij Chinese producenten.

Met name afnemers in India, Zuid-Korea, Vietnam, Mexico en de Verenigde Staten zouden hun inkoop deels hebben verschoven richting China. Dat leidt niet alleen tot hogere exportcijfers, maar ook tot veranderende handelsstromen binnen de mondiale aluminiumsector. Tegelijkertijd blijft de vraag bestaan in hoeverre China daadwerkelijk in staat is om langdurig een groter deel van de internationale vraag op te vangen.

De mondiale aluminiummarkt is namelijk sterk afhankelijk van langdurige contracten, logistieke betrouwbaarheid en specifieke productkwaliteiten. Bovendien speelt ook de binnenlandse Chinese vraag een rol. Wanneer exportvolumes langdurig hoog blijven, kan dat invloed krijgen op beschikbaarheid en prijsontwikkeling binnen China zelf.

Voor Europese metaalbedrijven en maakindustrieën laat de ontwikkeling opnieuw zien hoe gevoelig de aluminiumketen is voor geopolitieke verstoringen. Zeker nu energieprijzen, transportkosten, importheffingen en leveringszekerheid steeds sterker met elkaar verweven raken, groeit het belang van strategische grondstoffenvoorziening verder. De recente exportgroei vanuit China onderstreept dat verschuivingen in één regio directe gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid en prijsontwikkeling van aluminium wereldwijd.