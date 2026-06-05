Voorraadopbouw stuwt Nederlandse industrie naar hoogste niveau in vier jaar

De Nederlandse industrie heeft in mei de sterkste groei laten zien sinds 2022. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nevi Inkoopmanagersindex (PMI), die steeg van 54,4 naar 55,9. Daarmee bereikte de sector het hoogste niveau in bijna vier jaar.

Opvallend is dat de groei niet alleen voortkomt uit een toenemende marktvraag. Veel bedrijven en hun klanten leggen momenteel extra voorraden aan uit voorzorg voor verdere verstoringen in de internationale toeleveringsketens. De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten speelt daarbij een belangrijke rol. Uit angst voor langere levertijden en verdere prijsstijgingen worden orders eerder geplaatst en voorraden vergroot.

Voor Nederlandse productiebedrijven resulteerde dit in een forse stijging van het aantal nieuwe orders. De groei was zelfs de sterkste in meer dan vier jaar. Ook de productievolumes namen in hetzelfde tempo toe. Om aan de vraag te voldoen, breidden bedrijven hun inkoopactiviteiten uit en werden personeelsbestanden voorzichtig vergroot.

De keerzijde van deze ontwikkeling is zichtbaar in de keten. Levertijden lopen opnieuw op en de prestaties van leveranciers verslechterden in mei het sterkst sinds 2022. Tegelijkertijd bereikte de inkoopprijsinflatie het hoogste niveau in ruim vier jaar. Vooral hogere brandstof-, energie- en grondstofprijzen zetten druk op de kosten.

Voor de metaalsector zijn de cijfers interessant omdat zij wijzen op een verschuiving in het inkoopgedrag van afnemers. Niet alleen de daadwerkelijke vraag naar producten neemt toe, ook zekerheid van levering wordt weer een belangrijke factor. Bedrijven kiezen er vaker voor om voorraden op te bouwen om risico’s in de keten te beperken.

Ondanks de oplopende kosten bleef het ondernemersvertrouwen positief. Nederlandse productiebedrijven verwachten dat de vraag in de komende maanden op peil blijft en kijken met meer vertrouwen naar de rest van 2026.

Bron: nevi.nl