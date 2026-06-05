Metaalunie ziet ruimte voor 3.000 extra mkb-bedrijven in defensieketen

De Nederlandse maakindustrie kan een veel grotere bijdrage leveren aan de versterking van Defensie dan nu het geval is. Dat stellen Koninklijke Metaalunie en MKB-Nederland op basis van nieuw onderzoek naar de rol van het mkb binnen de defensieketen. Volgens het onderzoek leveren momenteel ongeveer 300 mkb-bedrijven direct aan Defensie, terwijl ruim 3.000 andere maakbedrijven relatief snel zouden kunnen aansluiten.

Volgens de onderzoekers beschikt de Nederlandse mkb-maakindustrie over een grote hoeveelheid kennis, productiecapaciteit en precisietechniek die momenteel onvoldoende wordt benut. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan defensiematerieel toe en groeit de aandacht voor strategische autonomie binnen Europa. Hierdoor ontstaat een nieuwe discussie over de rol van nationale industrieën bij de productie en levering van defensie gerelateerde producten.

Metaalunie en MKB-Nederland wijzen erop dat veel defensieopdrachten nog steeds bij buitenlandse leveranciers terechtkomen. Dat is volgens beide organisaties een gemiste kans. Investeringen in Nederlandse bedrijven zouden niet alleen bijdragen aan de veiligheid, maar ook aan innovatie, arbeidsproductiviteit en economische ontwikkeling. De organisaties spreken daarom van een situatie waarin defensiebeleid steeds meer samenvalt met industriebeleid.

Om meer Nederlandse maakbedrijven te laten deelnemen aan de defensieketen noemen de organisaties drie belangrijke voorwaarden. Defensie zou duidelijker moeten communiceren welke producten, volumes en kwaliteitseisen de komende jaren nodig zijn. Daarnaast is meer structurele samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven gewenst. Ook vragen de organisaties om meer investeringszekerheid, zodat bedrijven kunnen investeren in capaciteit, digitalisering, certificering en vakmensen.

Voor de Nederlandse metaalsector onderstrepen de onderzoeksresultaten dat de defensiemarkt zich ontwikkelt tot een potentieel belangrijk groeisegment. De vraag is niet alleen hoeveel bedrijven kunnen aansluiten, maar vooral hoe snel de verbinding tussen Defensie en de bestaande maakindustrie daadwerkelijk tot stand komt.

Bron: metaalunie.nl