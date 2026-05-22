Techniekcoalitie waarschuwt voor groeiend personeelstekort

De technieksector trekt opnieuw aan de bel over het groeiende tekort aan vakmensen. In aanloop naar het Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid op 28 mei heeft de Techniekcoalitie – bestaande uit onder meer Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en Bouwend Nederland – gezamenlijk aandacht gevraagd voor structurele knelpunten op de arbeidsmarkt. Volgens de organisaties komt de uitvoering van grote maatschappelijke opgaven steeds verder onder druk te staan als er onvoldoende technici beschikbaar zijn.

De cijfers zijn fors. Het huidige tekort aan technici wordt geschat op ongeveer 60.000 mensen en kan richting 2030 oplopen tot tussen de 100.000 en 150.000. Daarmee raken personeelstekorten niet alleen individuele bedrijven, maar ook de woningbouw, energietransitie en verduurzaming van de industrie. De coalitie benadrukt dat investeren in arbeidsproductiviteit, automatisering en slimmer werken noodzakelijk blijft, maar dat dit het tekort aan vakmensen niet volledig kan opvangen.

Positief is volgens de organisaties dat het kabinet inzet op onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), zij-instroom en gerichte arbeidsmigratie. Tegelijkertijd klinkt kritiek op het ontbreken van concrete doelstellingen, duidelijke tijdpaden en structurele financiering. Vooral in de mkb-maakindustrie speelt praktijkgericht opleiden een grote rol. Bedrijfsvakscholen, hybride leeromgevingen en bbl-trajecten worden daarbij gezien als cruciale schakels tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Techniekcoalitie ziet kansen in de Nationale Talentstrategie die later dit jaar wordt verwacht. Daarbij pleiten de organisaties voor meer aandacht voor technische en praktische vaardigheden binnen het mbo en voor sterkere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Ook begeleiding op de werkvloer verdient volgens de coalitie meer ondersteuning, omdat juist mkb-bedrijven veel investeren in het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers.

De oproep benadrukt opnieuw dat arbeidsmarktbeleid voor de technieksector steeds meer samenhangt met economische groei, innovatiekracht en de uitvoerbaarheid van maatschappelijke plannen. Zonder voldoende technisch talent dreigt de maakindustrie tegen grenzen aan te lopen die niet alleen de sector zelf raken, maar ook bredere ambities van Nederland.