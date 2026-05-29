Zes innovatiepijlers moeten Europese aluminiumsector klimaatneutraal maken

De Europese aluminiumindustrie werkt aan een ingrijpende verduurzaming van haar productieprocessen. Brancheorganisatie European Aluminium presenteerde deze week een innovatieagenda waarin zes technologische routes worden beschreven die moeten leiden tot een klimaatneutrale sector in 2050. Daarmee wil de industrie inspelen op de groeiende vraag naar aluminium voor onder meer elektrische voertuigen, duurzame energie, bouw en digitale infrastructuur.

De uitdaging is aanzienlijk. Wereldwijd veroorzaakte de aluminiumsector in 2022 ongeveer 270 miljoen ton CO₂-uitstoot, goed voor circa 3 procent van de industriële emissies. Tegelijkertijd groeit de wereldwijde vraag naar aluminium naar verwachting van 106 miljoen ton in 2025 naar 130 miljoen ton in 2035.

Volgens European Aluminium heeft Europa echter al een voorsprong opgebouwd. De CO₂-voetafdruk van primair aluminium bedraagt in Europa gemiddeld 6,6 kilogram CO₂ per kilogram aluminium, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 14,8 kilogram. Om die positie verder uit te bouwen presenteerde de sector een innovatieagenda die is gebaseerd op zes pijlers: elektrificatie van industriële processen, inzet van waterstof, verdere opschaling van recycling, efficiënter gebruik van grondstoffen, emissiearme primaire aluminiumproductie en CO₂-afvang en -opslag (CCUS).

Recycling vormt daarbij een van de belangrijkste bouwstenen. Gerecycled aluminium verbruikt ongeveer 95 procent minder energie dan de productie van primair aluminium. Inmiddels is meer dan 60 procent van de Europese aluminiumproductie afkomstig uit gerecyclede grondstoffen. Daarnaast wordt gewerkt aan geavanceerde sorteertechnieken en nieuwe methoden om reststromen zoals aluminiumdrossen, zoutslakken en bauxietresiduen opnieuw in de keten te brengen.

Ook waterstof krijgt een belangrijke rol in processen die moeilijk volledig te elektrificeren zijn. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan innovaties zoals inert-anodetechnologie, waarmee directe emissies tijdens het elektrolyseproces vrijwel kunnen verdwijnen. Voor de resterende emissies wordt gekeken naar CO₂-afvang en -opslag, terwijl efficiënter grondstoffengebruik moet bijdragen aan een verdere verlaging van de milieu-impact over de gehele keten.

De innovatieagenda onderstreept daarmee hoe de Europese aluminiumindustrie haar strategische rol in de energietransitie wil combineren met een verdere verlaging van de klimaatimpact.