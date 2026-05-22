Nieuwe technologie moet kwaliteit aluminiumrecycling verbeteren

Europa wil de komende decennia fors meer aluminium uit recycling halen, maar de sector loopt daarbij tegen een hardnekkig probleem aan: vervuiling van aluminiumlegeringen. Daardoor verdwijnt een groot deel van het gerecyclede aluminium nog altijd in toepassingen met een lagere waarde, terwijl de vraag naar hoogwaardig gerecycled materiaal juist sterk groeit.

Om dat probleem aan te pakken is het Europese RecAL-project gestart. Binnen dit door de EU gefinancierde initiatief werken negentien partners uit negen landen samen aan nieuwe technieken voor het slimmer sorteren, volgen en hergebruiken van aluminiumschroot. De ambitie is om meer aluminium opnieuw geschikt te maken voor hoogwaardige toepassingen in bijvoorbeeld automotive, bouw en verpakkingen.

De uitdaging zit vooral in de samenstelling van het schroot. Aluminiumproducten bevatten vaak verschillende legeringen die tijdens de recycling moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Daardoor ontstaat zogenoemde ‘downcycling’: materiaal blijft wel bruikbaar, maar niet meer voor toepassingen met hoge technische eisen. Volgens onderzoekers wordt dat een steeds groter probleem nu Europa meer circulair wil produceren en de beschikbaarheid van primaire grondstoffen onder druk staat.

RecAL wil dit doorbreken met veertien nieuwe technologische oplossingen en een digitaal platform – de ‘RecAL Hub’ – dat materiaalstromen beter inzichtelijk moet maken. Denk aan geavanceerde sorteertechnieken, digitale tracking van recyclaat en slimmere procescontrole tijdens omsmelting en productie. De verwachting is dat Europa richting 2050 bijna de helft van zijn aluminium uit secundaire bronnen haalt. Dat vraagt volgens de sector niet alleen om meer recyclingcapaciteit, maar vooral om recycling met een hogere kwaliteit.

Dat aluminiumrecycling al stevig groeit, blijkt uit recente cijfers. Het recyclingpercentage van aluminium drankblikjes in Europa ligt inmiddels boven de 76 procent, terwijl in de automotive-sector zelfs meer dan 90 procent van het aluminium wordt teruggewonnen. Juist daarom verschuift de aandacht nu steeds meer van ‘meer recyclen’ naar ‘slimmer recyclen’.