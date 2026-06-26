China laat zien waar de echte kwetsbaarheid van de industrie zit

Zeldzame aardmetalen zijn onmisbaar voor elektrische auto’s, windturbines, industriële elektromotoren, defensietoepassingen en consumentenelektronica. Toch ligt de grootste kwetsbaarheid niet bij de beschikbaarheid van deze grondstoffen, maar bij de verwerking ervan. De recente Chinese exportbeperkingen maken dat opnieuw pijnlijk duidelijk.

Hoewel ook landen als Brazilië, Vietnam, Australië, Canada en de Verenigde Staten over aanzienlijke voorraden beschikken, domineert China belangrijke schakels in de keten. Denk daarbij aan raffinage, scheidingstechnologie en de productie van permanente magneten. Daarmee heeft het land een strategische positie opgebouwd die veel verder gaat dan alleen de winning van grondstoffen.

De huidige exportcontroles zijn officieel geen exportverbod. China gebruikt vergunningen, aanvullende controles en langere goedkeuringsprocedures om de toegang tot bepaalde materialen te reguleren. Dat zorgt wereldwijd voor onzekerheid bij producenten die afhankelijk zijn van deze materialen voor hun productieprocessen.

De reactie van de G7-landen laat zien hoe serieus deze afhankelijkheid inmiddels wordt genomen. Tijdens de recente G7-top maakten de deelnemende landen afspraken om de afhankelijkheid van één leverancier voor kritieke grondstoffen structureel terug te dringen. Daarbij wordt ingezet op nieuwe mijnbouwprojecten, uitbreiding van verwerkingscapaciteit, strategische voorraden en intensievere samenwerking tussen bondgenoten.

Voor de maakindustrie is de belangrijkste les dat leveringszekerheid steeds minder vanzelfsprekend is. Niet alleen de beschikbaarheid van metalen wordt een strategische factor, maar ook de toegang tot verwerkingstechnologie, halffabricaten en complete waardeketens. Supply chain management verschuift daarmee van een logistieke naar een geopolitieke uitdaging.

Juist voor bedrijven in de metaalindustrie benadrukt deze ontwikkeling het belang van een bredere leveranciersbasis, meer inzicht in de volledige keten en een kritische blik op de afhankelijkheid van één regio of producent. In een wereld waarin grondstoffen steeds vaker als strategisch instrument worden ingezet, wordt veerkracht minstens zo belangrijk als prijs.