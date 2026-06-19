Waterkracht blijft de motor achter groen aluminium

Zonne-energie groeit wereldwijd razendsnel, maar als het gaat om de productie van groen aluminium blijkt een veel oudere technologie nog altijd onmisbaar: waterkracht. Volgens recente analyses is waterkracht verantwoordelijk voor ongeveer 34 tot 39 procent van de hernieuwbare energie die wereldwijd wordt gebruikt voor aluminiumproductie. Daarmee blijft het de belangrijkste duurzame energiebron voor de sector.

Dat heeft alles te maken met de aard van het productieproces. Aluminiumsmelters draaien 24 uur per dag en vragen om een stabiele, continue stroomvoorziening. Waar zonne- en windenergie afhankelijk zijn van weersomstandigheden en opslagcapaciteit, kan waterkracht deze constante energielevering veel beter ondersteunen. Daardoor zijn veel van de grootste producenten van laag-CO₂-aluminium gevestigd in regio’s met ruime beschikbaarheid van waterkracht, zoals Noorwegen, Canada, Brazilië en delen van China.

De discussie over groen aluminium draait overigens niet alleen om de gebruikte energiebron. Ook recycling speelt een belangrijke rol. Het omsmelten van aluminiumschroot verbruikt tot 95 procent minder energie dan de productie van primair aluminium uit bauxiet. Juist de combinatie van hernieuwbare energie en een hoog aandeel gerecycled materiaal zorgt voor de grootste reductie van de CO₂-uitstoot.

Voor afnemers in sectoren zoals automotive, bouw, verpakkingen en hightech wordt de herkomst van aluminium daardoor steeds belangrijker. Niet alleen de kwaliteit en prijs van het materiaal tellen mee, maar ook de CO₂-voetafdruk van de productie. Dat stimuleert producenten wereldwijd om verder te investeren in waterkracht, recycling en nieuwe technologieën zoals inerte anodes en CO₂-afvang.

Hoewel zonne-energie een steeds grotere rol krijgt binnen de energietransitie, is duidelijk dat betrouwbaarheid minstens zo belangrijk is als capaciteit. Voorlopig blijft waterkracht daarom de ruggengraat van de wereldwijde productie van groen aluminium.