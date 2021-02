Metaalunievoorzitter Kaanen: ‘nieuw kabinet moet gedegen industriebeleid voeren’

‘Met verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Dit zegt Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen op de website van Metaalunie, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s.

Metaalunie vraagt die aandacht door middel van de IndustrieVisie 2021. Kaanen: “Hierin roept Metaalunie de overheid onder meer op om slim produceren te stimuleren, te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk, de rekening van de energietransitie eerlijk te verdelen en ondernemerschap te belonen en te stimuleren. Uiteraard vragen we ook veel aandacht voor het bevorderen van technisch vakmanschap. Het moet bijvoorbeeld beter geborgd en gewaardeerd worden in ons onderwijs.”

De mkb-maakbedrijven in Nederland bedenken nieuwe producten in combinatie met het slim maken van die producten. De bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen volgens de Metaalunievoorzitter. “Zij moeten flexibel produceren, kleine series in korte levertijden, tegen lage kosten, terwijl ze geconfronteerd worden met een gebrek aan vakmensen. Dat kan alleen als ze erin slagen om de productiviteit te verhogen, zonder eigen R&D-afdeling toch weten te innoveren en vooroplopen op het gebied van digitalisering. En tegelijkertijd nog een oplossing vinden voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.”

Deze uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau van arbeidskosten in Nederland, maken dat het voor een gezonde Nederlandse maakindustrie van essentieel belang is, dat de overheid een gedegen industriebeleid voert, gebaseerd op een stimulerend ondernemersklimaat. “Dit beleid kan de Nederlandse maakindustrie ondersteunen en stimuleren om slimmer te produceren, zodat we in Nederland waarde blijven creëren en werkgelegenheid behouden. Dit vraagt om een actieve, op deze sector toegespitste ondersteuning. Daar maakt Metaalunie zich sterk voor”, meent Kaanen.

2021 wordt het jaar waarin we volgens Kaanen het coronavirus definitief van ons afschudden en de rug rechten. “We moeten forse stappen zetten richting een duurzame economie met als basis een sterke, innovatie mkb-maakindustrie. Daarbij kunnen we niet zonder steun van de overheid. Je moet beleid daarvoor ontwikkelen vanuit de langetermijnvisie. Maak vooral geen ridicule speerpunten. Als heel Nederland van het gas af moet, dan duurt dat 40 jaar. Vertel dat aan de mensen. Daarop gericht beleid moet je dus op gepaste wijze doorzetten. En dat vooral niet laten afhangen van korte termijn politiek en daarmee stemgedrag laten prevaleren”.