EU schort tarieven op Amerikaans staal en aluminium op in poging betrekkingen te herstellen

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben aangekondigd besprekingen te beginnen om hun handelsgeschil rond staal en aluminium op te lossen en tegelijkertijd de door China veroorzaakte marktverstoringen aan te pakken.

Het handelsgeschil dateert van de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die in maart 2018 besloot extra tarieven te heffen op EU-exporten van staal en aluminium die de Verenigde Staten binnenkwamen. De rechten werden vastgesteld op 25 procent voor staal en 10 procent voor aluminium. Volgens de Europese Commissie gaat het om handel ter waarde van 6,4 miljard euro.

Als tegenmaatregel heeft de EU extra rechten ingesteld op een lijst van invoerproducten uit de VS ter waarde van 2,8 miljard euro. Het ging onder meer om staal, aluminium, pindakaas, whisky, motorfietsen en spijkerbroeken. Het was de bedoeling dat het blok volgende maand 3,6 miljard euro aan vergeldingsheffingen zou toevoegen om de gevolgen van de tarieven van Trump volledig te compenseren, maar de geplande verhoging is nu tijdelijk opgeschort om de dialoog een kans van slagen te geven.

In een gezamenlijke verklaring, ondertekend door vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis, VS-handelsgezant Katherine Tai en VS-minister van Handel Gina Raimondo, beloofden de leiders samen te werken om “doeltreffende oplossingen te vinden die onze kritieke industrieën in stand houden”.