Recordprijs aluminium lijkt op korte termijn niet te veranderen

Het Financiële Dagblad maakte recent melding van de zeer hoge prijs van aluminium. Het is de hoogste prijs in 10 jaar die voor een belangrijk deel is ontstaan door de grote vraag als gevolg van het herstel van de economie na de corona-crisis. Binnen een aantal maanden is de prijs gestegen van 1,31 naar 2,26 per kilo. En het ziet er niet naar uit dat de prijzen op korte termijn zullen dalen. Aan de basis van deze gedachte liggen drie factoren. Als eerste is er de verwachting dat de vraag voorlopig groot zal blijven waarbij het aanbod niet meegroeit. Daarnaast zullen de prijzen kunstmatig hooggehouden worden door de producenten om inkomen te genereren om de magere jaren die ze achter zich hebben liggen te compenseren. Tenslotte is er de steeds grotere invloed van het milieu op de aluminiumprijs.

Milieu bepaalt aluminiumprijs in steeds grotere mate

Aluminium en de productie ervan hebben een bijzonder effect op het milieu. Het materiaal wordt veelvuldig gebruikt om producten lichter te maken waardoor ze minder energie verbruiken. Een positieve eigenschap die de vraag op niveau houdt en zelfs vergroot. De productie van aluminium is echter zeer energie intensief en milieu-eisen vragen om steeds meer maatregelen om de effecten van de productie op het milieu te verlichten. Gegeven de wetenschap dat de producenten van aluminium zich op dit moment vooral richten op winstmaximalisatie, ligt het niet voor de hand dat er snel geinvesteerd zal worden in milieubesparende maatregelen. De productie zal daardoor zeker niet kunnen groeien om de vraag bij te houden. Uitzondering is het in Dubai gevestigde Emirates Global Aluminium dat de eerste stappen heeft gezet richting groene productie van aluminium.