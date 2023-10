Staalmarkt in Onbalans: Een Overzicht van Huidige Uitdagingen en Toekomstige Perspectieven

De wereldwijde staalmarkt bevindt zich in een uitdagende situatie, vooral door de overproductie in China, resulterend in een overschot aan staal. Een pessimistisch sentiment in China, gecombineerd met de laagste rentestanden in 15 jaar, heeft de bezettingsgraad van Chinese staalfabrieken tot 97-98% verhoogd, wat resulteerde in een stijging van het staalaanbod. Echter, de vraag naar staal blijft matig, resulterend in zwakke prijzen en een duidelijke onbalans tussen vraag en aanbod.

Verschillende factoren dragen bij aan deze negatieve trend, waaronder een tragisch mijnongeluk in China dat leidde tot veiligheidsinspecties en een stijging van de kolenprijs. Ondanks de oorlogssituatie in Oekraïne probeert het land nieuwe markten aan te boren voor de export van ijzererts. Bovendien hebben importquota’s voor staalproducten de grenzen al bereikt, wat leveranciers dwingt materiaal door te schuiven naar volgende periodes, verder bijdragend aan de onbalans.

Europese havens hebben momenteel een overschot aan wgw coils/breedband staal, deels veroorzaakt door China. In reactie hierop zijn de VS en EU van plan nauwer samen te werken om de oneerlijke economische concurrentie van China aan te pakken. Anti-subsidieonderzoeken tegen Chinese staalfabrieken en mogelijk onderzoek naar de windturbinesector staan op de agenda.

De snel opgebruikte importquota zorgen ervoor dat Europese importeurs terughoudend zijn om meer materiaal in te voeren. Dit zou gunstig kunnen zijn voor Europese staalproducenten, maar de zwakke markt maakt het moeilijk om hiervan te profiteren. Het einde van het jaar nadert, wat een uitdagende periode is voor staalproducenten die nauwelijks winstgevend zijn en moeten investeren in CO 2 -vrije staalproductie.

Staalproducenten proberen de vraag-aanbodverhouding op korte termijn te herstellen door hoogovens te sluiten. Grote fabrikanten, waaronder ArcelorMittal, nemen tijdelijke beperkingen en kostenbesparende maatregelen. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren aan het einde van het jaar en in 2024, maar productiebeperkingen en het stilleggen van hoogovens zouden op korte termijn voor prijsstabilisatie kunnen zorgen.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de markt zich zal ontwikkelen, maar beperkingen in de productie en het aanbod zouden kunnen leiden tot een mogelijke stabilisatie of zelfs verbetering van de prijzen in de komende maanden. Handelaren en servicecenters, die hun voorraden laag hebben gehouden vanwege onzekerheden, kunnen mogelijk aantrekkelijkere deals verwachten als staalfabrieken levertijden van 2024 hanteren in combinatie met productiereducties.

(Bron: Staaljournaal, oktober 2023)