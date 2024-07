Productie industrie in mei 2024 lager dan een jaar eerder maar trend is positief

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de industrie over de maand mei 3 procent lager is geweest dan in dezelfde periode in 2023. Hoewel er sprake is van een lagere productie is de afname voor de derde maand op rij gedaald vergeleken met 2023. Het gemiddelde cijfer voor de productie is een gevolg van een daling in twee derde van de branches. De branche Metaalproducten behoorde tot de branches waar geen sprake was van een daling; de productie was in mei 2024 gelijk aan de productie in 2023.

Producenten zijn alweer minder negatief

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de productie op korte termijn dan is er sprake van een kleine daling vergeleken met april 2024. De index daalde van 104,4 naar 104. Desondanks is het vertrouwen in de ontwikkelingen in de komende drie maanden bij de producenten in mei minder negatief dan in april. Producenten geven aan positiever te zijn over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over de voorraden gereed product. Ook bij de producenten in de Duitse industrie is het vertrouwen gegroeid vergeleken met de maand april.