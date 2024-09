Producenten in de industrie kijken in september iets positiever naar de economische ontwikkelingen

Cijfers van het CBS maken duidelijk dat de producenten in de Nederlandse industrie kijken iets positiever naar de economische ontwikkelingen. Het vertrouwen verbeterde van -1,9 naar -1,7. Het vertrouwen wordt gebaseerd op een drietal parameters; de verwachte productie in de komende drie maanden, de orderpositie en de voorraden gereed product. De producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Deze parameter is de enige die positief is. Het oordeel over de andere twee parameters is negatief en was in september zelfs negatiever dan in de maand augustus.

Producentenvertrouwen in de basismetaal en metaalproducten neemt af

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van het producentenvertrouwen per branche dan zien we in de helft van de branches een afname van het vertrouwen. De branche basismetaal en metaalproducten is daarbij één van de slechts presterende met een afname van het vertrouwen van -2,8 naar -7,7.

De productie in de industrie nam in juli met 4,4 procent af vergeleken met dezelfde periode in 2023. Deze ontwikkeling is in lijn met de vorige 12 maanden toen de productie ook afnam. Vergeleken met de maand juni daalde de productie met 1,1 procent.