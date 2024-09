FME: grootverbruikers van gas worden slachtoffer van de plannen van kabinet Schoof

Ondernemersorganisatie FME maakt zich grote zorgen over de plannen van het kabinet Schoof met betrekking tot de energiebelasting op gas. Het kabinet heeft een ‘belastingschuif’ van € 500 miljoen aangekondigd, waarbij aardgas duurder wordt en elektriciteit goedkoper. De belastingtarieven in de lagere verbruiksschijven dalen licht, terwijl deze in de hogere schijven fors toenemen. Dit verschuift de belastingdruk van het mkb naar de industrie, met een stijging van de energiebelasting op aardgas in schijf 3 met 41% en in schijf 4 zelfs met 58%.

Deze maatregel lijkt erop gericht bedrijven te stimuleren om over te schakelen van gas naar elektriciteit. Dit beleid wordt echter bemoeilijkt door netcongestie, die deze overschakeling blokkeert. Momenteel staan er maar liefst 9.000 bedrijven op de wachtlijst voor aansluiting op het net en voor extra capaciteit. Voor grotere gasverbruikers die niet kunnen overstappen naar elektriciteit, betekent deze belastingschuif een netto lastenverzwaring.

De nieuwe tarieven zijn verrassend voor FME, aangezien in het Hoofdlijnenakkoord werd beloofd dat de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op aardgas niet door zou gaan. Als deze tarieven per 1 januari 2025 daadwerkelijk ingaan, betekent dit een kleine meevaller voor het mkb en de consument, maar slecht nieuws voor grootverbruikers van aardgas.

Met elektriciteitsprijzen die meer dan 50% hoger zijn voor grootverbruikers en de ontbrekende verlenging van de Indirecte Kostencompensatieregeling (IKC), mist de industrie € 436 miljoen aan steunmaatregelen. FME pleit voor verbeteringen om het ongelijke speelveld van de Nederlandse industrie ten opzichte van andere Europese landen te herzien.