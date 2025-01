Winstmarges industrie onder druk door loonkosten en geopolitieke onzekerheden

De Nederlandse industrie heeft te maken met flinke uitdagingen. In 2024 kromp de productie met 2,5%, mede door een dalende vraag naar industriële producten. Tegelijkertijd stijgen de loonkosten, wat de winstmarges onder druk zet en het aantal faillissementen doet toenemen. Voor 2025 is een licht herstel mogelijk door een dalende rente, maar de situatie blijft onzeker door de malaise in de Duitse industrie en geopolitieke spanningen.

Ondanks de productieafname van de afgelopen twee jaar is het aantal werknemers in de sector stabiel gebleven. Bedrijven investeren in vast personeel, omdat de industrie kampt met een tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten. Tijdelijke krachten en uitzendkrachten worden minder ingezet, en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen slechts 5% van de werkzame personen in de sector. Dit heeft te maken met de kapitaalintensiteit van de industrie, waar vaste werknemers meestal de productielijnen bedienen.

De internationale handel kan verder onder druk komen te staan door mogelijke importheffingen onder het nieuwe presidentschap van Donald Trump. Hij dreigt met tarieven van 10 tot 20% op Europese producten. Hoewel vergelijkbare maatregelen in 2018 na onderhandelingen werden ingetrokken, blijft de dreiging reëel en zorgt het voor veel onzekerheid. Mogelijke handelssancties tegen China vergroten de druk op de mondiale handel.

Positief is dat de dalende rente in 2025 naar verwachting de vraag naar machines, bouwmaterialen en geavanceerde technologie, zoals AI-chips, zal stimuleren. Vooral bedrijven als ASML kunnen profiteren van de groeiende chipmarkt. Energie-intensieve sectoren, zoals de chemische en basismetaalindustrie, blijven echter worstelen met hoge energiekosten in Nederland. Al met al wordt een groei van 4% voor de industrie in 2025 verwacht, al blijft het herstel fragiel door de vele onzekere factoren.